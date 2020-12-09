В области снежно: прогноз погоды на 10 декабря

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В Белогорске завтра в первой половине дня ясно, без осадков, к обеду небо затянет тучами. Днём температура -11°С…-16°С, ночью до -17°С. Ветер юго-западный и юго-восточный, 1-3 метра в секунду.

В Райчихинске и Архаре преимущественно ясно, без осадков. Днём температура -11°С, ночью до -18°С. Ветер переменный, 1-3 метра в секунду.

В Свободном днем ясно, но вечером и ночь возможен снег. Днём температура -14…-16°С, ночью -16…-21°С. Ветер северный, северо-западный, 1-3 метра в секунду с порывами до 5 метров в секунду.

В Шимановске переменная облачность, ожидается 0,5 миллиметров снега ночью. Днём температура -14°С…-16°С, ночью -17°С…-23°С. Днём штиль, утром и вечером ветер слабый и разнонаправленный.

В Зее облачно, ночью небольшой снег. Днём температура -15°С...-16°С, ночью до -20°С. Ветер северный и северо-восточный 1-2 метра в секунду.

В Сковородине облачно и снежно. Температура днём -16°С...-17°С, ночью до -27°С. Ветер слабый разных направлений.

В Тынде переменная облачность, небольшой снег. Температура днём -21°С...-22°С, ночью до -29°С. Ветер восточный, слабый, 1-2 метра в секунду сообщает Gismeteo.ru.

Завтра в областной столице переменная облачность, без существенных осадков. Столбик термометра днем в Благовещенске покажет -8°С…-10°С, ночью -15°С…-17°С. В течении дня ветрено, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.