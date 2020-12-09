Художественная школа в микрорайоне Благовещенска осветилась

— Мы очень рады, ведь художественная школа – важный соцобъект микрорайона. Благодаря подсветке облик здания преобразился, а место стало более безопасным в вечернее время, – отметила начальник городского управления культуры Валентина Мищенко.

Всего в Благовещенске за последние годы подсветили 77 объектов, из них 18 — в этом году. Это сквер ЦЭВД, парк Дружбы и пограничная вышка на набережной, а также школы, библиотеки, учреждения культуры и градирни Благовещенской ТЭЦ, пресс-служба администрации города Благовещенска.

— Программа подсветки зданий продолжится в будущем. В том числе здания «речного фасада» Благовещенска. Работы ведутся как на средства бюджета, так и за счёт внебюджетных источников финансирования, — сообщил мэр города Благовещенска Олег Имамеев.

Напомним, что скоро в Благовещенске на зданиях появятся светящиеся таблички с адресами. А также столица Приамурья зажигается огнями к новому году.