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Художественная школа в микрорайоне Благовещенска осветилась

Художественная школа в микрорайоне Благовещенска осветилась
Фото: admblag.ru

В столице Приамурья засиял фасад художественной школы на Игнатьевском шоссе, 5. Подрядчик ООО «Бизнес Пул» установил пятнадцать 27-ваттных светильников. Прожекторы здесь светят сверху вниз белым цветом.

— Мы очень рады, ведь художественная школа – важный соцобъект микрорайона. Благодаря подсветке облик здания преобразился, а место стало более безопасным в вечернее время, – отметила начальник городского управления культуры Валентина Мищенко.

Всего в Благовещенске за последние годы подсветили 77 объектов, из них 18 — в этом году. Это сквер ЦЭВД, парк Дружбы и пограничная вышка на набережной, а также школы, библиотеки, учреждения культуры и градирни Благовещенской ТЭЦ, пресс-служба администрации города Благовещенска.

— Программа подсветки зданий продолжится в будущем. В том числе здания «речного фасада» Благовещенска. Работы ведутся как на средства бюджета, так и за счёт внебюджетных источников финансирования, — сообщил мэр города Благовещенска Олег Имамеев.

Напомним, что скоро в Благовещенске на зданиях появятся светящиеся таблички с адресами. А также столица Приамурья зажигается огнями к новому году.

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#мэрия

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