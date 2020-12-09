В Приамурье капитально отремонтировали 177 многоквартирных домов

В Амурской области до 1 декабря по программе капремонта ввели в эксплуатацию 177 домов. Всего до конца года отремонтируют 217 высоток. Уже отремонтировали 84 крыши и 20 подвалов, а также 75 внутридомовых инженерных систем, 10 фасадов и 28 лифтов. На обновление потратили 1,7 миллиардов рублей.

Площадь отремонтированных домов — 805 тысяч квадратных метров. В этих МКД живёт более 25 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства области.

— До конца года закончат ремонт ещё 40-ка домов. После этого план 2020 будет полностью выполнится. Контролируют работы ещё и собственники помещений. Для этого на сайте фонда в разделе «Собственникам помещений» мы разместили методические материалы, — рассказал исполняющий обязанности гендиректора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» Дмитрий Шоплик.

В реестр квалифицированных компаний отобрали 144 подрядчика. За капремонт в 2020 году внесли 94% оплаты, когда средний уровень собираемости — 89%. А за весь период реализации программы уплатили почти пять миллиардов рублей. В следующем году, планируется отремонтировать 323 дома за 1,3 миллиарда рублей.

Напомним, что в новых домах предлагают отменить взносы на капремонт. К августу 2020 года в Приамурье капитально уже отремонтировали более ста домов.