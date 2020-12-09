В Хэйхэ открылся музей, на базе которого российские и китайские технари будут обмениваться опытом

Фото: Скриншот: телевидение Хэйхэ

8 декабря в Хэйхэ открыли муниципальный научно-технический музей. Основной акцент там сделали на технологиях виртуальной реальности. Испытать их на себе могут все посетители. После открытия границ территория музея будет служить базой для обмена опытом молодых специалистов, задействованных в научно-технической сфере Китая и России.

На данный момент в музее представлено 93 экспоната, которые организованы в 6 выставочных зонах, в каждой из них разработаны 8 различных тематик, связанных с технологиями виртуальной реальности. Вход в музей будет бесплатным. Ожидается, что он полноценно откроется для посетителей уже в 2021 году, сообщает Biang.ru со ссылкой на телевидение Хэйхэ.

Мэр Благовещенска поздравил китайских соседей с открытием музея и отправил поздравительный ролик, который показали на церемонии. В своем видеообращении Олег Имамеев пожелал успехов в обменах между молодыми людьми Хэйхэ и Благовещенска в научно-технической сфере и выразил надежду, что обмены в этой области среди молодежи станут более интенсивными.

Но пока амурчанам это музей не доступен. Зато можно посмотреть экспозиции в нашем краеведческом. С 1 декабря он возобновил работу.