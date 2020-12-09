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Из Благовещенска хотят открыть новые авиарейсы в Магадан, Хабаровск и Южно-Сахалинск

Из Благовещенска хотят открыть новые авиарейсы в Магадан, Хабаровск и Южно-Сахалинск
Фото: pixabay.com

Новые авиарейсы планируют в 2021 году запустить на Дальнем Востоке. Маршруты свяжут Благовещенск с Магаданом, Хабаровском и Южно-Сахалинском. Билеты на самолёты пока не поступили в продажу.

Рейсы будут осуществляться на самолётах «Суперджет-100» вместимостью до 100 пассажиров, сообщает авиакомпания «ИрАэро».

Рейс Благовещенск – Магадан – Благовещенск будет выполняться с 4 января по понедельникам один раз в неделю. Цена билета в одну сторону от 7 385 рублей.

Рейс Благовещенск – Южно-Сахалинск – Благовещенск будет выполняться 6, 16 и 23 января и далее по воскресеньям один раз в неделю. Цена билета в одну сторону от 5 800 рублей.

Рейс Благовещенск – Хабаровск – Благовещенск будет выполняться с 26 января по вторникам.

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#транспорт

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