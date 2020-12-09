Станцию Юность Свободненской детской железной дороги обновят

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Дальневосточный филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект на строительство пассажирских зданий на станции Юность Свободненской детской железной дороги и одобрил реконструкцию, сообщает пресс-служба Главносэкпертизы России.



В проекте реконструкции предусмотрено строительство на станции Юность одноэтажного и двухэтажного блоков пассажирского здания площадью 1747,5 кв.м, а также распределительного устройства низкого напряжения и блочно-контейнерной электростанции. Вестибюль разместят в одноэтажном здании, а также кабинет преподавателя, санузлы, комнату уборочного инвентаря, помещение для ремонта и хранения, связевую, электрощитовую, на чердаке расположат венткамеру.

В двухэтажном здании сделают зал ожидания, комнату для пассажиров с детьми, билетную кассу, электрощитовую, санузлы, буфет, гардероб для персонала, кабинеты сотрудника общественной безопасности, поездного диспетчера, дежурного станции, выставочный зал, а также холл, камера хранения и помещение для планёрки.

Благоустроят территорию станции: на центральном входе установят декоративную арку, скамейки и урны, площадки и тротуары покроют плиткой, на газонах высадят деревья и кустарники.

Свободненская детская железная дорога — первая детская железная дорога на Дальнем Востоке. Ее начали строить в городе Свободный Амурской области по инициативе школьников и работников Управления Амурской железной дороги в 1939 году.