В Приморье тюлень Дульсинея сбежала из океанариума, но на воле ей не понравилось (фото)

Тюлень, а точнее ларга — дальневосточная нерпа по имени Дульсинея вернулась в свой вольер в Приморском океанариуме. Сбежала из океанариума ларга в мае этого года.

— Странствовала Дуся с мая по конец ноября. Так как эти даты совпадают со сроками сезонной миграции тюленей, научный руководитель лаборатории морских млекопитающих Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН Игорь Катин полагает, что Дуся вместе с основной частью ларг залива Петра Великого совершила большое путешествие, — рассказали в пресс-службе Приморского океанариума.

После побега ларгу искали по близлежащим к острову Русский (на нём расположен океанариум) бухтам, но найти так и не смогли.

— Мне задали абсолютно дурацкий вопрос, а уверен ли я, что это именно Дуся, а как своего ребёнка не узнать, каждый тюлень уникален, и своих я узнаю всегда... Сейчас мы уже понимаем, что у неё сработал инстинкт миграции, и она ушла, а тогда тот факт, что её не было рядом, нас очень напугал. В Уссурийском заливе много орудий лова, я очень переживал, что она погибла, — говорит Игорь Катин.

Дульсинея чувствует себя прекрасно. За время путешествия она сильно похудела, сбросила вес с 97 до 67 килограмм. Её посадили на высококалорийную диету. Сотрудники океанариума отмечают, что ларга узнала и нерп, которые обитали с ней в вольере, и людей, которые с ними работают по научной программе.

В природе дальневосточные нерпы за лето успевают проплыть от залива Петра Великого у Владивостока до южнокорейского порта Пусан и обратно. Зимуют они там, где родились — в северных морях. Ареал распространения ларг достаточно широк — они обитают в морях вдоль северного побережья Тихого океана от Японии до Аляски.