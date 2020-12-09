Суд приговорил участника шоу «Давай поженимся» к 13 годам колонии за педофилию

7 декабря суд Петербурга огласил приговор Руслану Казанцеву. Эфир шоу «Давай поженимся» с его участием состоялся на Первом канале в сентябре 2018 года.

Как пишет РИА Новости, Руслан был одним из претендентов на сердце девушки. Он позиционировал себя как владелец отеля, рассказывал, что на досуге посещает святые места и тренинги по развитию бизнеса.

Суд признал Казанцева виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, и назначил ему 13 лет колонии строгого режима.

Руслана Казанцева задержали в августе 2019 года. Это произошло после сообщения в полицию жительницы района о том, что её семилетнюю дочь водит к себе в квартиру их сосед. Девочка рассказала, что Руслан Казанцев фотографировал её и других девочек из этого дома и просил делать разные вещи.

Про то, что мужчина довольно близко общается с детьми, было давно известно. Казанцев часто дарил девочкам мелкие подарки и любил фотографироваться с ними. Следствие обнаружило в его телефоне почти полторы тысячи фотографий. На них он обнимает девочек и сажает к себе на колени. Но были кадры и пожёстче.

В уголовном деле Казанцева две потерпевшие девочки, которым на момент преступных действий было 7 и 12 лет. По версии следствия, с одной из них у него был непосредственный контакт. Большинство родителей отказались общаться со следствием.