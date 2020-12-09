Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:11 0

Суд приговорил участника шоу «Давай поженимся» к 13 годам колонии за педофилию

Суд приговорил участника шоу «Давай поженимся» к 13 годам колонии за педофилию
Фото: spbdnevnik.ru

Петербуржец Руслан Казанцев, который в 2018 году был участником шоу «Давай поженимся», приговорён к 13 годам колонии за педофилию, сообщает «Петербургский дневник».

7 декабря суд Петербурга огласил приговор Руслану Казанцеву. Эфир шоу «Давай поженимся» с его участием состоялся на Первом канале в сентябре 2018 года.

Как пишет РИА Новости, Руслан был одним из претендентов на сердце девушки. Он позиционировал себя как владелец отеля, рассказывал, что на досуге посещает святые места и тренинги по развитию бизнеса.

Суд признал Казанцева виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, и назначил ему 13 лет колонии строгого режима.

Руслана Казанцева задержали в августе 2019 года. Это произошло после сообщения в полицию жительницы района о том, что её семилетнюю дочь водит к себе в квартиру их сосед. Девочка рассказала, что Руслан Казанцев фотографировал её и других девочек из этого дома и просил делать разные вещи.

Про то, что мужчина довольно близко общается с детьми, было давно известно. Казанцев часто дарил девочкам мелкие подарки и любил фотографироваться с ними. Следствие обнаружило в его телефоне почти полторы тысячи фотографий. На них он обнимает девочек и сажает к себе на колени. Но были кадры и пожёстче.

В уголовном деле Казанцева две потерпевшие девочки, которым на момент преступных действий было 7 и 12 лет. По версии следствия, с одной из них у него был непосредственный контакт. Большинство родителей отказались общаться со следствием.

Просмотров всего: 169

#дети #происшествия #СМИ #суды

распечатать


Власть

В Бурятии задержан зампред правительства
Общество 2

В Хабаровске перед Новым годом отключат телевидение
Общество

В Белоруссии умерла телеграфистка, которая сообщила о Победе в 1945 году
В России и мире

Заслуженный врач России Вадим Розенталь погиб в подмосковном лесу

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь