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сегодня, 13:00 0

В Бурятии задержан зампред правительства

В Бурятии задержан зампред правительства
Фото: правительство Республики Бурятия

ФСБ задержала заместителя председателя правительства Бурятии Алексея Мишенина. Официальное обвинение ему не предъявлено, известно лишь, что его считают виновным в финансовых преступлениях, совершённых несколько лет назад. Тогда Мишенин возглавлял Новосибирский авиаремонтный завод.

— Крайне неприятная ситуация. Его задержали. Претензии, которые ему предъявляются, связаны с 2016 годом и работой Новосибирского авиаремонтного завода. Хотелось, чтобы следствие полностью во всем разобралось и по итогам выяснилось, что он ни при чем и остался чист. Если выяснится, что он преступил закон, перед законом все равны. …Будем смотреть, как дело развивается, а сами будем идти дальше, — заявил глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В квартире и на рабочем месте Мишенина прошли обыски при участии сотрудников спецслужб. Сейчас ведутся его допросы.

В правительство Бурятии чиновник попал в 2015 году. Он курирует вопросы экономического развития. На Новосибирском авиаремонтном ремонте он проработал восемь лет.

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#криминал #происшествия #российская власть

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