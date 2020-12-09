Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:51 0

Сострудники администрации Благовещенска присоединились к акции «Ёлка желаний»

Сострудники администрации Благовещенска присоединились к акции «Ёлка желаний»

В столице Приамурья заместители мэра участвуют в акции «Ёлка желаний». Письма с новогоднего дерева в холле администрации накануне сняли Игорь Берлинский, Виктория Хопатько, Игорь Черный, Александр Воронов и Максим Ноженкин. Все подарки детям вручат до 25 декабря.

— Я участвую в акции уже третий год и всегда с радостью выполняю желания детей. В этот раз исполняю желание 9-летнего Артёма. Он захотел канцелярию, гитару и телефон — обязательно подарим. Пусть он как можно дольше верит в чудеса, – поделился исполняющий обязанности мэра Благовещенска Игорь Берлинский.

Заммэра Максим Ноженкин осуществит мечту многодетной семьи. Он подарит семилетним Игорю и Роману машинки на пульте управления. А шестилетней Саше набор для творчества и куклу в коляске.

Александр Воронов станет Дедом Морозом для 10-летнего Максима, мальчик попросил коньки. А Игорь Черный подарит куклу L.O.L семилетней Наде. Также желание 14-летней Киры исполнит Виктория Хопатько. Девочка поздравила главного волшебника с наступающим Новым годом и попросила музыкальную колонку и плюшевую корову, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что сотрудники администрации также исполняют мечты детей, которых воспитывают только отцы. Новогодние ёлки с желаниями установили в правительстве области, мэрии Благовещенска и в Белогорске.

Просмотров всего: 164

#мэрия #Новый год

распечатать

Фотогалерея

Общество

В эту субботу в Благовещенске начнут продавать новогодние ёлки и сосны
Общество 5

Василий Орлов тоже стал Дедом Морозом: губернатор исполнит желания двух юных амурчан

Общество

Ветераны Белогорска получат новогодние сладкие подарки
Общество

Ёлка желаний появилась в Белогорске

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь