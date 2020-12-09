В Хабаровске перед Новым годом отключат телевидение

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Российская телевизионная и радиовещательная сеть внепланово отключит телерадиовещания в Хабаровске, сообщает пресс-служба РТРС. В связи с грядущими новогодними праздниками Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» проводит ремонтные работы на телевещательном оборудовании.

21 декабря или в резервный день 23 декабря 2020 года с 14:00 до 17:00 будет временно остановлена эфирная трансляция телеканала «6 ТВ» и «Телеканал Ю». Продолжительность отключения будет не больше 15 минут по каждому объекту.

При отключении телевидения на экране телевизора появиться надпись «нет сигнала» или «слабый сигнал». Специалисты просят не менять настройки телевизора. Программы будут доступны в обычном режиме сразу после ремонта.