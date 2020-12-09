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сегодня, 12:26 1

Житель Приамурья выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей

Житель Приамурья выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей
Фото: avatars.mds.yandex.net

Автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей выиграл амурчанин в 1365 тираже «Русского лото». Еще одну крупную сумму в 700 тысяч рублей выиграл житель Амурской области в начале ноября. Оба счастливчика купили лотерейные билеты в почтовых отделениях области.

Всего за 10 месяцев 2020 года жители области выиграли больше 34 миллионов рублей. Самый крупный выигрыш достался амурчанину в мае 2020 года — он выиграл 2 миллиона рублей. Четверо жителей Приамурья стали обладателями сумм от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, ещё двое выиграли от 100 до 500 тысяч рублей.

Почта России напоминает, что с 2014 года на территории страны проводятся только государственные лотереи, все вырученные средства идут на поддержку российского спорта. Приобрести билеты лотереи можно в любом почтовом отделении по всей стране.

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#жизнь #конкурсы

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Лада-Приора? С рук причем, наверное...

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