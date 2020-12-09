В Белоруссии умерла телеграфистка, которая сообщила о Победе в 1945 году

Вчера, 8 декабря, в белорусском Гомеле умерла Ветеран Великой Отечественной войны Любовь Нетупская, сообщила её дочь Лариса Зуникова. Телеграфистка в 1945 году объявила весть о Победе, ей был 101 год.

— Мама ушла тихо, во сне. Похоронили ее в Добруше, на родине моего мужа, — рассказала Зуникова.

Любовь Нетупская родом из Ступинского района Московской области. Когда началась война, ей было 20 лет. Тогда она успела окончить три курса Московского государственного библиотечного института.

Любовь мечтала попасть на фронт. В мае 1942-го её приняли в телеграфный батальон. За два месяца она освоила профессию телеграфистки. Но в действующую армию её отправили только через два года. Любовь попала в штаб первого Белорусского фронта, участвовала в освобождении Белоруссии, Польши и Германии.

Она вошла в Берлин в день его взятия, 2 мая. А в ночь с 8 на 9 мая передала в Москву сведения о подписании Акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. В 80-е годы прошлого века Нетупская переехала с семьей в Белоруссию, сообщает РИА Новости.

Ветеран войны награждена за боевые заслуги орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Напомним, что недавно умер режиссёр Александр Гордон, почётный гражданин Благовещенска Изосим Черных, последний советский чемпион Европы 1960 года Виктор Понедельник и последний министр обороны СССР Евгений Шапошников.