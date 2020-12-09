Нынешний декабрь в Благовещенске может стать самым тёплым за последние 20 лет

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В Благовещенске в этом году выдался необычно тёплый декабрь. Первый месяц зимы ещё не принёс в столицу Приамурья настоящих морозов и теперь может стать рекордно тёплым за последние десятилетия.

«Первая декада декабря в Благовещенске имеет все шансы оказаться в тройке самых тёплых за последние 20 лет», — заявили амурские синоптики.

По сообщению метеорологов, сейчас среднесуточные температуры в Благовещенске превышают норму на 5℃. А 4 и 5 декабря превышение составило аж 9℃. Как отмечают специалисты, такой температурный фон больше соответствует второй декаде ноября.

«Метеорологические рекорды в декабре фиксируются нечасто. Но нынешний установил уже два. Ночь на 9 декабря и ночь на 5 декабря стали самыми тёплыми для этих дат за весь период метеонаблюдений. 5 декабря минимальная температура воздуха в Благовещенске составила -10,7℃ (прежний рекорд -12,8℃ в 2005 году). Сегодня ночью метеостанция города зафиксировала -13,3℃ (прежний рекорд -14,6℃ в далеком 1967 году)», — отметили синоптики в Инстаграм-аккаунте Амурского гидрометцентра.

Скоро зимние морозы всё же придут в Благовещенск. По прогнозам, в ближайшие дни ожидается вторжение холодной воздушной массы и понижение температурного фона с приближением к декабрьским нормам. Слабые осадки в столице Приамурья вероятны вечером в четверг и в течение пятницы 11 декабря.

Не так давно синоптики делились ещё одним рекордом: ночь с 23 на 24 ноября в Благовещенске стала самой тёплой с начала века.