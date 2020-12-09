Заслуженный врач России Вадим Розенталь погиб в подмосковном лесу

В клинике «Институт экологической реабилитации», которую Розенталь основал несколько лет назад, рассказали, что врач приехал на дачу и с утра пошёл пилить старые сухие деревья за границами своего участка. На даче он был один, а телефон оставил в доме. Родственники и коллеги не могли до него дозвониться.

В итоге кто-то из близких Розенталя приехал и нашел его в лесу, лежащим под деревом.

По информации источника в правоохранительных органах, врач получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался на месте.

Трагедия произошла ещё 8 октября, но об этом стало известно только сейчас.

Вадим Розенталь был заслуженным врачом России, кандидатом медицинских наук, врачом высшей квалификационной категории. Он был награждён орденом «Знак Почета» за участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.