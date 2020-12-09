«Игнашинская слобода»: историческая справедливость, минеральный источник и косули на дорогах (видео)
Об общественниках Сковородинского района, которые хотят возродить село богатой историей и живописной природной Игнашино Амур.инфо уже неоднократно рассказывали. Их проект «Игнашинская слобода» – назад в будущее» даже получил президентский грант. Чтобы подробнее узнать о реализации проекта, а также планах на будущее в нашу тв-студию мы пригласили председателя Совета «Игнашинская слобода» Анатолия Симчука.
Анатолий Дмитриевич рассказал о…
… о восстановлении исторической справедливости
— У села богатая история. Это один из первых населённых пунктов, созданных казаками-первопроходцами. 370 лет назад, в 1650 году туда вышел Ерофей Павлович Хабаров вместе с отрядом казаков по речке Урка. Первые вешки дальневосточного форпоста были забиты именно в это время.
… о минеральной воде
— Воду из игнашинского источника возили на стол к императорскому столу. В 1891 году будущий император Николай II путешествовал по Амуру и его угостили водой из источника, после этого и началась его доставка ко двору. Сегодня, чтобы набрать её придётся потрудится.
… о косулях на дороге
— Там потрясающая природа. Дикие звери, бывает, приходят прямо к дороге. Представьте, вы едете в село, а вам на встречу выходит косуля?
Больше подробностей в нашем видеоинтервью.
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