«Игнашинская слобода»: историческая справедливость, минеральный источник и косули на дорогах (видео)

Об общественниках Сковородинского района, которые хотят возродить село богатой историей и живописной природной Игнашино Амур.инфо уже неоднократно рассказывали. Их проект «Игнашинская слобода» – назад в будущее» даже получил президентский грант. Чтобы подробнее узнать о реализации проекта, а также планах на будущее в нашу тв-студию мы пригласили председателя Совета «Игнашинская слобода» Анатолия Симчука.

Анатолий Дмитриевич рассказал о…

… о восстановлении исторической справедливости

— У села богатая история. Это один из первых населённых пунктов, созданных казаками-первопроходцами. 370 лет назад, в 1650 году туда вышел Ерофей Павлович Хабаров вместе с отрядом казаков по речке Урка. Первые вешки дальневосточного форпоста были забиты именно в это время.

… о минеральной воде

— Воду из игнашинского источника возили на стол к императорскому столу. В 1891 году будущий император Николай II путешествовал по Амуру и его угостили водой из источника, после этого и началась его доставка ко двору. Сегодня, чтобы набрать её придётся потрудится.

… о косулях на дороге

— Там потрясающая природа. Дикие звери, бывает, приходят прямо к дороге. Представьте, вы едете в село, а вам на встречу выходит косуля?

Больше подробностей в нашем видеоинтервью.