Скончался последний министр обороны СССР Евгений Шапошников

В Москве скончался последний министр обороны Советского Союза Евгений Шапошников. Маршалу авиации было 79 лет, сообщил руководитель аппарата «Клуб военачальников» Николай Дерябин. Он уточнил, что похороны пройдут на федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Евгений Шапошников родился в 1942 году, а с 1959-го уже служил в Вооруженных силах СССР. Сначала он был старшим лётчиком и штурманом полка, затем — командовал эскадрильей, истребительным авиаполком и авиационной дивизией.

К концу 70-х Евгений Иванович стал командующим ВВС по боевой подготовке Прикарпатского военного округа. В 1984 году занял пост замкомандующего ВВС Одесского военного округа. После чего руководил 16-й воздушной армией.

В июле 1990 года Евгения Шапошникова назначили главнокомандующим ВВС — замминистра обороны Советского Союза. Он был министром обороны СССР всего четыре месяца, с 23 августа по 26 декабря 1991-го года. Он стал последним человеком в таком звании, а затем в том же 91-ом стал маршалом авиации.

С начала 1992 года он был главнокомандующим Вооруженными силами СНГ, а в июне-сентябре 1993-го — секретарём Совета безопасности России. Впоследствии — представитель президента в госкомпании по экспорту и импорту вооружения и военной техники «Росвооружение». В 1995 году возглавил «Аэрофлот», а с марта 1997-го был помощником президента по вопросам развития авиации и космонавтики.

Евгений Шапошников имеет ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» второй и третьей степени, а также орден «Красной Звезды», сообщает РИА Новости.

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