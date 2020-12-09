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сегодня, 12:38 0

Хабаровский полицейский получил реальный срок за взятку

Хабаровский полицейский получил реальный срок за взятку
Фото: pixabay.com

В Хабаровске вынесен приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов. Экс-полицейский признан виновным в получении взятки и незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что размер взятки составил 250 тысяч рублей. Эти деньги полицейский вымогал у предпринимателя за беспрепятственную приёмку 12 новых автомобилей для нужд МВД в рамках поставок по госконтрактам. Бывший сотрудник полиции работал в тыловых структурах МВД.

Он был задержан при получении взятки с поличным. Во время обыска у него дома были обнаружены 140 патронов калибра 7,62 миллиметра. За незаконное хранение боеприпасов в его отношении было возбуждено ещё одно уголовное дело. В итоге мужчина отправится в колонию строгого режима на четыре с половиной года.

В ноябре этого года в суд было передано уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего полицейского из Тынды. Он вымогал с местного жителя 470 тысяч рублей за закрытие уголовного производства в его отношении.

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#криминал #происшествия

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