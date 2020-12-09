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Два подростка из посёлка Амурской области сбежали из дома покорять Москву

Два подростка из посёлка Амурской области сбежали из дома покорять Москву
Фото: orengrad.ru

8 декабря в 01:30 ночи в полицию обратились жители одного из посёлков Магдагачинского района. Амурчане сообщили об исчезновении двух 13-летних подростков. В полиции сразу же приступили к поиску детей.

Мальчики ушли гулять вместе и не вернулись домой вовремя. Дети не отвечали на телефонные звонки от родителей. Родственники подростков позвонили всем друзьям и знакомым мальчишек, но это не помогло найти ребят. Позже в доме одного из пропавших детей нашлась записка. В ней ребята написали, что они направляются в город своей мечты — Москву.

Всю ночь полиция искала детей, проверяя места, где могут находиться подростки. Нашли их утром, в подъезде одного из домов районного центра. Мальчики ушли за несколько десятков километров от своего посёлка.

Детей передали законным представителям. Жизни и здоровью ребят ничего не угрожает. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних уже побеседовали с ними на тему опасности таких путешествий, сообщает МВД Приамурья.

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#дети #жизнь

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