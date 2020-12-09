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Евгений Петросян рассказал о мести Первого канала после его ухода

Евгений Петросян рассказал о мести Первого канала после его ухода
Фото: Яндекс.Новости

Юморист Евгений Петросян заявил, что Первый канал начал ему мстить после его ухода на «Россию 1», сообщает радио «Комсомольская правда».

Петросян на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» рассказал, что Первый канал высмеивал его в других проектах и пытался вернуть.

По его словам, передачу «Кривое зеркало» хотели разобрать на части, но он не дал этого сделать.

Юморист заявил, что какое-то время выпуски «Кривого зеркала» стали показывать слишком часто, чтобы «сгубить популярность» и сделать неприятным его образ.

После ухода Петросяна с Первого канала на «Россию 1», ему начали мстить, высмеивая в других программах, например, в КВН. Юморист утверждает, что их заставляли это делать.

Петросян также добавил, что Первый канал пытался его вернуть, но ему не подошли предложенные условия.

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#шоу-бизнес

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