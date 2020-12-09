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сегодня, 11:00 2

До 2023 года страна будет жить в условиях бюджетного дефицита: Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете

До 2023 года страна будет жить в условиях бюджетного дефицита: Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин 8 декабря подписал закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 года. В документе опубликованном на официальном правовом портале сообщается, что инфляция за три года не превысит 4%.

В ближайшие три года страна будет держать курс на восстановление экономики из-за сохранение ограничений в связи с пандемией коронавируса. На протяжении следующих трёх лет бюджет страны будет дефицитным. Рост российской экономики составит в 2021 году на 3,3%, в 2022 году на 3,4% и в 2023 на 3%. Таким образом, в 2021 году образуется дефицит в 2,4% ВВП, в 2022 — 1% ВВП и 1,1% ВВП в 2023 году.

Доходы федерального бюджета согласно прогнозам, в 2021 году они составят — 18,8 триллиона рублей, в 2022 году 20,6 триллиона, а в 2023 году 22,3 триллиона рублей.

На ЖКХ выделят 322,5 миллиарда рублей в 2021 году, 306,7 миллиарда в 2022 году и 424,5 миллиарда в 2023 году. На здравоохранение направят 1,12 триллиона рублей, 1,1 триллиона и 1,1 триллиона соответственно. На образование предусмотрено 1,08 триллиона рублей в 2021 году, 1,04 триллиона рублей в 2022 году и 1,08 триллиона рублей в 2023 году.

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#финансы

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Новый налог - на движимое имущество уже прошел одобрение! Движимое имущество - вещи, средства производства, животные, автомобили, деньги, ценные бумаги! УУУУХХХХХ!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    4 процента Ватсон?кого вы лечите?

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