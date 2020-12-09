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Обвинённый в отмывании 144 миллионов вице-губернатор Приморья останется под домашним арестом до февраля

Обвинённый в отмывании 144 миллионов вице-губернатор Приморья останется под домашним арестом до февраля
Фото: primamedia.ru

Суд продлил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморского края Василию Усольцеву. Он останется под домашним арестом, как минимум, до начала февраля 2021 года, пишет «Интерфакс».

В отношении Усольцева возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств на сумму в 144 миллиона рублей. Следствие считает, что Усольцев и его подельник, глава приморской компании (он тоже находится под домашним арестом) организовали нелегальную финансовую схему.

Следователи уверены, что Усольцев, находясь на посту вице-губернатора Приморья, занимался предпринимательской деятельностью, что запрещено законом. Для сокрытия полученных от коммерческой деятельности доходов, считает следствие, он перевёл 143,5 миллиона рублей на счёт одной из компаний. В общей сложности подельник Усольцева оформил свыше 50 договоров, чтобы легализовать столь крупную сумму.

За незаконную предпринимательскую деятельность Усольцев уже наказан — в 2018 году суд признал его виновным и назначил штраф в размере 6,3 миллиона рублей. Уголовное дело об отмывании денежных средств в его отношении ещё расследуется.

Василий Усольцев занимал пост вице-губернатор Приморья с 2014 по 2017 годы. Он курировал транспорт, дороги, промышленность и торговлю Приморья.

В Амурской области коррупция тоже присутствует. Так, на днях был уволен один из сотрудников Гостехнадзора. Он оформил сам на себя права на управление сельскохозяйственной техникой, не проходя никаких экзаменов. Сотрудник был уволен в связи с утратой доверия, вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела решают правоохранительные органы.

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#криминал #происшествия

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