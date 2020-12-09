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Жителю Хабаровского края швейная игла проткнула позвоночник

Жителю Хабаровского края швейная игла проткнула позвоночник
Фото: pixabay.com

Житель Хабаровского края уснул на подушке, в которой оказалась швейная игла и чуть не умер. Врачи успели спасти жизни необычного пациента.

Житель Комсомольска-на-Амуре лёг спать на швейную иглу, воткнутую в подушку, и чудом остался жив. 38-летний мужчина вовремя обратился в больницу.

Пациент поступил в нейрохирургическое отделение с диагнозом «слепое колотое ранение позвоночника на уровне шейных позвонков». Врачи извлекли из шеи мужчины 2,5 сантиметра швейной иглы, сообщают РИА Новости.

— Под рентгенмониторингом и с использованием операционного микроскопа удалось обнаружить и удалить обломок швейной иглы. Особенность данного случая заключается в том, что игла вонзилась довольно глубоко, прошла в 1-2 миллиметра от сонной и позвоночной артерий и остановилась в 1 миллиметре от спинного мозга. Пациент мог просто не проснуться, после того как лёг спать на подушку с иглой, — рассказал Даниил Зайцев, пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края.

Пациент рассказал в больнице такую историю: он, проснувшись, обнаружил на подушке обломанную швейную иглу. Мужчина почувствовал боль в шее и увидел след от укола. Он попытался вытащить иголку сам, но она вошла глубоко в мышцы, поэтому мужчина отправился в больницу.

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#жизнь #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    2 часа назад

    Зачем такое писать в новостях нашей области? Сядьте в приемном покое любой дежурной больнице - хватит на неделю репортажей.

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