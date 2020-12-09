В эту субботу в Благовещенске начнут продавать новогодние ёлки и сосны
На улицах столицы Приамурья в субботу, 12 декабря, начнут продавать новогодних красавиц. Стоимость ёлок и сосен варьируется от 400 рублей и будет зависеть от высоты дерева.
На конкурс по размещению нестационарных точек продажи хвойных деревьев подали 60 заявок. По его результатам в администрации Благовещенска заключили 21 договор, сообщает пресс-служба мэрии.
Купить новогодние ёлки можно по адресам:
– Амурская – Чайковского;
– Артиллерийская, 62;
– Дьяченко, 1/1;
– Загородная – Горького;
– Игнатьевское шоссе – Кантемирова;
– Игнатьевское шоссе, 13;
– Институтская, 5;
– Институтская, 6;
– Калинина, 127;
– Калинина, 52 – Горького;
– Лазо – Амурская;
– Лазо, 64;
– Ленина, 154;
– Ленина, 203/3;
– Мухина – Ленина;
– Октябрьская, 146;
– Театральная, 151;
– Театральная, 149;
– Театральная, 234;
– Чайковского – Ленина;
– Чайковского, 20.
Напомним, что в прошлом году новогодние деревья начали продавать 10 декабря. А заготавливать деревья к новому 2021 году стали ещё в конце ноября. Всего планируют заготовить 25 тысяч деревьев. Из них 10 тысяч продадут в областном центре и Благовещенском районе.
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