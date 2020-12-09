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В эту субботу в Благовещенске начнут продавать новогодние ёлки и сосны

В эту субботу в Благовещенске начнут продавать новогодние ёлки и сосны
Фото: pixabay.com

На улицах столицы Приамурья в субботу, 12 декабря, начнут продавать новогодних красавиц. Стоимость ёлок и сосен варьируется от 400 рублей и будет зависеть от высоты дерева.

На конкурс по размещению нестационарных точек продажи хвойных деревьев подали 60 заявок. По его результатам в администрации Благовещенска заключили 21 договор, сообщает пресс-служба мэрии.

Купить новогодние ёлки можно по адресам:

– Амурская – Чайковского;

– Артиллерийская, 62;

– Дьяченко, 1/1;

– Загородная – Горького;

– Игнатьевское шоссе – Кантемирова;

– Игнатьевское шоссе, 13;

– Институтская, 5;

– Институтская, 6;

– Калинина, 127;

– Калинина, 52 – Горького;

– Лазо – Амурская;

– Лазо, 64;

– Ленина, 154;

– Ленина, 203/3;

– Мухина – Ленина;

– Октябрьская, 146;

– Театральная, 151;

– Театральная, 149;

– Театральная, 234;

– Чайковского – Ленина;

– Чайковского, 20.

Напомним, что в прошлом году новогодние деревья начали продавать 10 декабря. А заготавливать деревья к новому 2021 году стали ещё в конце ноября. Всего планируют заготовить 25 тысяч деревьев. Из них 10 тысяч продадут в областном центре и Благовещенском районе.

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#мэрия #Новый год #экология

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