В Приамурье задержали иностранца, объявленного в международный розыск

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Иностранного гражданина, находящегося в международном розыске, задержали в Амурской области. 26-летнего мужчину разыскивал Интерпол.

Злоумышленника искала полиция Республики Казахстан. Летом мужчина совершил тяжкое преступление: хулиганство, организованное группой с применением предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью.

Молодой человек скрылся от досудебного расследования и покинул территорию Казахстана.

Информация о розыске нарушителя поступила в Приамурье в конце ноября. Сотрудникам уголовного розыска удалось установить местонахождение злоумышленника. Сейчас мужчина находится под предэкстрадиционным арестом, сообщает МВД Приамурья.