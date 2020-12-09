В Приамурье задержали иностранца, объявленного в международный розыск
Иностранного гражданина, находящегося в международном розыске, задержали в Амурской области. 26-летнего мужчину разыскивал Интерпол.
Злоумышленника искала полиция Республики Казахстан. Летом мужчина совершил тяжкое преступление: хулиганство, организованное группой с применением предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью.
Молодой человек скрылся от досудебного расследования и покинул территорию Казахстана.
Информация о розыске нарушителя поступила в Приамурье в конце ноября. Сотрудникам уголовного розыска удалось установить местонахождение злоумышленника. Сейчас мужчина находится под предэкстрадиционным арестом, сообщает МВД Приамурья.
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