В Циолковском лиса под покровом ночи посещает городские помойки

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Минувшей ночью в микрорайоне «Звёздный» Циолковского заметили лису. Её успели сфотографировать местные жители, когда она пробегала мимо детского сада, сообщают соцсети.

По словам охотоведа Евгения Конькова, вероятнее всего, ночью лиса наведывается на городские помойки в поисках еды. При этом специалист не советует подкармливать диких животных, а также близко подходить к ним и пытаться погладить. В этом году в разных районах Амурской области у диких лис, кабанов и волков обнаруживали бешенство. В некоторых случаях больные животные нападали на людей.

В начале ноября трагический случай произошёл в Волгограде, там от бешенства скончался ребёнок. Девочка заразилась ещё в начале августа, её покусала бродячая собака. Стало известно, что родители ребёнка не сообщили об укусе и оставили без внимания смерть напавшего на неё животного.