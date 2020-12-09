Василий Орлов тоже стал Дедом Морозом: губернатор исполнит желания двух юных амурчан
В Приамурье в среду, 9 декабря, глава региона Василий Орлов присоединился к акции «Стань Дедом Морозом». Он исполнит новогодние желания двух юных амурчан. Все желающие могут исполнить мечту ребёнка из детского дома до 20 декабря. Для этого нужно выбрать любое письмо на ёлке желаний.
— Письмо необходимо сорвать с ёлки желаний в здании правительства области. А затем — зарегистрировать у волонтёров, чтобы мы понимали, кто будет исполнять мечту. Когда подарок будет готов, то его нужно принести сюда же и передать волонтерам. А затем мы доставим все подарки в детдома и приюты. Их вручат ребятам в праздничной атмосфере, — поделилась начальник отдела профилактики социального сиротства минсоцзащиты населения Амурской области Ольга Головачева.
Она уточнила, что в акции участвуют 22 детских дома и приюта – это около 600 писем от воспитанников. На второй день акции желающие исполнить детские мечты уже сняли около 50 писем и принесли три подарка, сообщает пресс-служба правительства области.
— Акцию по инициативе Василия Орлова мы проводим три года. Новогодние подарки получили уже более тысячи детей. И в этом году мы традиционно установили ёлку в здании правительства области. Губернатор Василий Орлов сейчас находится дома на изоляции в связи с коронавирусом. Поэтому два письма, которые я снял с ёлки, мы передадим губернатору, а он купит ребятам подарки, — рассказал руководитель аппарата губернатора Амурской области Андрей Дюмин.
Первое письмо – от 13-летнего Дениса. Мальчик учится на четвёрки и занимается футболом. Денис попросил в подарок манекен для борьбы или набор из боксерской груши и перчаток. А вот второе письмо отправил 15-летний Женя, он мечтает получить хоккейную клюшку и краги.
Напомним, что сотрудники администрации также исполняют мечты детей, которых воспитывают только отцы. Новогодние ёлки с желаниями установили в правительстве области, мэрии Благовещенска и в Белогорске.
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