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сегодня, 10:14 5

Василий Орлов тоже стал Дедом Морозом: губернатор исполнит желания двух юных амурчан

Василий Орлов тоже стал Дедом Морозом: губернатор исполнит желания двух юных амурчан
Фото: www.amurobl.ru

В Приамурье в среду, 9 декабря, глава региона Василий Орлов присоединился к акции «Стань Дедом Морозом». Он исполнит новогодние желания двух юных амурчан. Все желающие могут исполнить мечту ребёнка из детского дома до 20 декабря. Для этого нужно выбрать любое письмо на ёлке желаний.

— Письмо необходимо сорвать с ёлки желаний в здании правительства области. А затем — зарегистрировать у волонтёров, чтобы мы понимали, кто будет исполнять мечту. Когда подарок будет готов, то его нужно принести сюда же и передать волонтерам. А затем мы доставим все подарки в детдома и приюты. Их вручат ребятам в праздничной атмосфере, — поделилась начальник отдела профилактики социального сиротства минсоцзащиты населения Амурской области Ольга Головачева.

Она уточнила, что в акции участвуют 22 детских дома и приюта – это около 600 писем от воспитанников. На второй день акции желающие исполнить детские мечты уже сняли около 50 писем и принесли три подарка, сообщает пресс-служба правительства области.

— Акцию по инициативе Василия Орлова мы проводим три года. Новогодние подарки получили уже более тысячи детей. И в этом году мы традиционно установили ёлку в здании правительства области. Губернатор Василий Орлов сейчас находится дома на изоляции в связи с коронавирусом. Поэтому два письма, которые я снял с ёлки, мы передадим губернатору, а он купит ребятам подарки, — рассказал руководитель аппарата губернатора Амурской области Андрей Дюмин.

Первое письмо – от 13-летнего Дениса. Мальчик учится на четвёрки и занимается футболом. Денис попросил в подарок манекен для борьбы или набор из боксерской груши и перчаток. А вот второе письмо отправил 15-летний Женя, он мечтает получить хоккейную клюшку и краги.

Напомним, что сотрудники администрации также исполняют мечты детей, которых воспитывают только отцы. Новогодние ёлки с желаниями установили в правительстве области, мэрии Благовещенска и в Белогорске.

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#дети #Новый год #праздники

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    денег то до фига-мог бы быть и пощедрее

  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    3 часа назад

    а у сине-желтых скока денег? 3 копейки? хоть одному то на подарок всей шоблой-партией нашкребут? или опять по норам зароются и будут в лице дегроида на форуме тявкать? поистине народная партия нихрена-неделателей! потом на выборах ныть будут, что за них никто не хочет галочки ставить.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    Недоминистерству-вот вы и напишите своим сине-жёлтым-здесь не надо стрелки от губернатора кидать

  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    3 часа назад

    а наифг мне им писать - от них толку - НОЛЬ!!!

    Уже даже по улицам с флажками не шастают - видать совсем загнулись. туда им и дорога неудачникам.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    так и не пишите всякую глупость не по теме-вас надо забанить как прежний ник

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