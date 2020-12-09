Василий Орлов тоже стал Дедом Морозом: губернатор исполнит желания двух юных амурчан

— Письмо необходимо сорвать с ёлки желаний в здании правительства области. А затем — зарегистрировать у волонтёров, чтобы мы понимали, кто будет исполнять мечту. Когда подарок будет готов, то его нужно принести сюда же и передать волонтерам. А затем мы доставим все подарки в детдома и приюты. Их вручат ребятам в праздничной атмосфере, — поделилась начальник отдела профилактики социального сиротства минсоцзащиты населения Амурской области Ольга Головачева.

Она уточнила, что в акции участвуют 22 детских дома и приюта – это около 600 писем от воспитанников. На второй день акции желающие исполнить детские мечты уже сняли около 50 писем и принесли три подарка, сообщает пресс-служба правительства области.

— Акцию по инициативе Василия Орлова мы проводим три года. Новогодние подарки получили уже более тысячи детей. И в этом году мы традиционно установили ёлку в здании правительства области. Губернатор Василий Орлов сейчас находится дома на изоляции в связи с коронавирусом. Поэтому два письма, которые я снял с ёлки, мы передадим губернатору, а он купит ребятам подарки, — рассказал руководитель аппарата губернатора Амурской области Андрей Дюмин.

Первое письмо – от 13-летнего Дениса. Мальчик учится на четвёрки и занимается футболом. Денис попросил в подарок манекен для борьбы или набор из боксерской груши и перчаток. А вот второе письмо отправил 15-летний Женя, он мечтает получить хоккейную клюшку и краги.

Напомним, что сотрудники администрации также исполняют мечты детей, которых воспитывают только отцы. Новогодние ёлки с желаниями установили в правительстве области, мэрии Благовещенска и в Белогорске.