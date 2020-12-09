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В центр спасения животных во Владивостоке подкинули раненого лесного кота

В центр спасения животных во Владивостоке подкинули раненого лесного кота
Фото: @siberiantiger_center

В центр спасения животных «Тигр» во Владивостоке кто-то подкинул раненого хищника. Дальневосточный лесной кот попал в капкан. Теперь животное необходимо вылечить, прежде чем отпускать на свободу.

О новом необычном «пациенте» рассказали сотрудники центра спасения животных «Тигр». Раненого зверя подкинули к дверям центра.

«Мы нашли этого серьезного пациента у шлагбаума в клетке у въезда в центр «Тигр». Дальневосточный лесной кот, судя по полученной травме, попал в капкан. Удивительно, но лапа оказалась без сложных переломов. Кот будет жить некоторое время в центре, пока мы не будем уверены, что полученная травма не мешает его охоте», — отметили специалисты в инстаграм-аккаунте центра.

Сейчас дикому зверю показаны покой, тишина и охота. В центре также попросили всех неравнодушных приморцев помочь в приобретении мышек и перепелов для лесного котика.

Осенью в центре спасали цаплю, которую нашёл лесник из Владивостока. Птица просидела в ёмкости с мазутом несколько дней. Её удалось выходить и отпустить на свободу.

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#животные #жизнь #помощь #природа

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