В смерти актрисы Нины Акимовой подозревают её сына

Решетов рассказал, что у матери уже несколько раз пытались отнять квартиру.

В шоу Андрея Малахова Алексей рассказал, что в тот день он находился дома. По его словам, днём он покормил мать, дал ей лекарство, после чего ушёл к соседу. Вернувшись, Решетов обнаружил Нину Акимову уже мёртвой.

Алексей Решетов является приёмным сыном актрисы. Он тоже посвятил жизнь кинопрофессии — работал вторым режиссером. В последние два года, когда мать стала плохо себя чувствовать, он переехал к ней и на время отказался от работы.

Знакомые и соседи Нины Николаевны негативно отзываются о её сыне. Например, консьержка дома, где жила актриса, заявила, что Решетов регулярно забирал пенсию матери и мог даже побить её.

По её словам, Алексей нигде не работал и пил, а два месяца назад в пьяном состоянии избил мать.

Решетов в ответ утверждает, что консьержка пытается его оговорить. Нина Николаевна действительно попадала в больницу с травмами. Но, по словам Алексея, его пожилая мать просто упала.

Ирина Леонова, работавшая в театре, рассказала, что запомнила Акимову слабой и беспомощной, с постоянными синяками. Леонова одно время жила в квартире Нины Николаевны, помогала ей по хозяйству. Там она познакомилась с её сыном, со временем между ними возникли отношения.

Они жили вместе, но в октябре Решетов выгнал её из дома. Леонова заявила, что в отношении её он проявлял агрессию, один раз сильно толкнул, и она ударилась лицом о стену.

По её словам, когда она в последний раз видела Нину Акимову, та сказала, что опасается за своё здоровье.