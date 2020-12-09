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сегодня, 10:08 1

Накопительная пенсия «заморожена» ещё на три года

Накопительная пенсия «заморожена» ещё на три года
Фото: pixabay.com

Владимир Путин подписал закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии до 2023 года. Документ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу с 1 января 2021 года.

Россияне имели возможность пополнять накопительную часть своей пенсии до 2014 года. С того времени такая возможность была «заморожена». Работодатели продолжают перечислять 6 процентов заработка своих сотрудников, однако эти деньги идут не в накопительную пенсию, а на выплаты гражданам, уже вышедшим на пенсию. То есть, фактически, дополняют страховую часть пенсии.

Принятое Путиным решение позволит уменьшить расходы государства на пенсии в период до 2023 года почти на 670 миллиардов рублей.

Минфин России разрабатывает альтернативу накопительной пенсии, от которой власти страны намерены отказаться полностью. Её заменит так называемый «гарантированный пенсионный план». В силу новая система может вступить уже в 2021 году.

Кстати, согласно исследованию портала по поиску работы Superjob, россияне считают достойной пенсию в размере около 42 тысяч рублей.

В Приамурье, сообщало накануне областное минсоцзащиты, с 1 января увеличатся региональные выплаты неработающим пенсионерам. Связано это с тем, что прожиточный минимум для амурских пенсионеров возрос до 11 272 рублей.

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#пенсии #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 минуты назад

    интересно кто выживет на этот прожиточный минимум?

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