Накопительная пенсия «заморожена» ещё на три года

Россияне имели возможность пополнять накопительную часть своей пенсии до 2014 года. С того времени такая возможность была «заморожена». Работодатели продолжают перечислять 6 процентов заработка своих сотрудников, однако эти деньги идут не в накопительную пенсию, а на выплаты гражданам, уже вышедшим на пенсию. То есть, фактически, дополняют страховую часть пенсии.

Принятое Путиным решение позволит уменьшить расходы государства на пенсии в период до 2023 года почти на 670 миллиардов рублей.

Минфин России разрабатывает альтернативу накопительной пенсии, от которой власти страны намерены отказаться полностью. Её заменит так называемый «гарантированный пенсионный план». В силу новая система может вступить уже в 2021 году.

Кстати, согласно исследованию портала по поиску работы Superjob, россияне считают достойной пенсию в размере около 42 тысяч рублей.

В Приамурье, сообщало накануне областное минсоцзащиты, с 1 января увеличатся региональные выплаты неработающим пенсионерам. Связано это с тем, что прожиточный минимум для амурских пенсионеров возрос до 11 272 рублей.