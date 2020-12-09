Госдума предложила признавать физлица иноагентами

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Госдума поддержала в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов. Депутаты предлагают приравнять к иноагентам незарегистрированные общественные объединения, которые занимаются политической деятельностью и получают на это иностранное финансирование, а также отдельных физических лиц.

Законопроект разработан комиссиями Совета Федерации и Думы и направлен на недопущение иностранного вмешательства в дела РФ, сообщает ТАСС.

Признавать физическое лицо иноагентом предлагается независимо от его гражданства или отсутствия такового. Человеку достаточно вести в России политическую деятельность «в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства», — говорится в документе.

Ещё одним основанием станет «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ». Исключение составляют сведения, являющиеся гостайной, передача которой преследуется уже по Уголовному кодексу.