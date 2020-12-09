Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:11 0

Госдума предложила признавать физлица иноагентами

Госдума предложила признавать физлица иноагентами
Фото: duma.gov.ru

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов. Депутаты предлагают приравнять к иноагентам незарегистрированные общественные объединения, которые занимаются политической деятельностью и получают на это иностранное финансирование, а также отдельных физических лиц.

Законопроект разработан комиссиями Совета Федерации и Думы и направлен на недопущение иностранного вмешательства в дела РФ, сообщает ТАСС.

Признавать физическое лицо иноагентом предлагается независимо от его гражданства или отсутствия такового. Человеку достаточно вести в России политическую деятельность «в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства», — говорится в документе.

Ещё одним основанием станет «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ». Исключение составляют сведения, являющиеся гостайной, передача которой преследуется уже по Уголовному кодексу.

Просмотров всего: 585

#закон

распечатать


Общество 26

В Амурской области начаты проверки по факту завышения стоимости на противовирусные препараты
Происшествия 2

На Камчатке двоих полицейских подозревают в получении взятки в два миллиона рублей
Общество 7

В Москве пьяный полицейский выстрелил в колено девушке-подростку
Общество 1

В Хабаровске двух исламских радикалов осудили на 8 и 9 лет
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь