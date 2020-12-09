В России полицейским разрешат при необходимости взламывать двери и вскрывать автомобили

Законопроект, который уже почти наверняка будет принят, предполагает наделить полицейских правом при необходимости задерживать подозреваемых без лишних бюрократических проволочек. Кроме того, обновлённый закон о полиции позволит блюстителям порядка взламывать двери квартир, если есть необходимость задержать подозреваемого.

Отдельно в законе прописаны возможности полиции в отношении транспортных средств. После принятия законопроекта полицейские смогут взламывать авто с тем, чтобы задержать подозреваемого или спасти человека (например, маленького ребёнка), находящегося в опасности.

Большую часть вышеперечисленных действий российские полицейские могли делать и раньше. Поправки к закону лишь прописывают все эти действия более подробно и полностью узаконивают их.

«Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности сотрудников полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию их обязанностей и прав, исключение из отраслевого законодательства норм, которые носят неопределённый характер», — цитирует пресс-служба Госдумы пояснительную записку к законопроекту.