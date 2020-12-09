Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:45 2

В Россию запретили ввозить помидоры и яблоки из Азербайджана

В Россию запретили ввозить помидоры и яблоки из Азербайджана
Фото: pixabay.com

Временные ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджанской республики на территорию Российской Федерации вводит Россельхознадзор. Иностранные поставщики систематически отправляют в Россию грузы с карантинными объектами.

Только в период с 22 октября зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов: южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки в томатах и яблоках.

Россельхознадзор принял решение с 10 декабря запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения. До этого агентство продовольственной безопасности Азербайджанской республики неоднократно информировали о систематических случаях выявления карантинных объектов в подкарантинной продукции, поставляемой на территорию Российской Федерации, сообщает официальный сайт Россельхознадзора.

Просмотров всего: 207

#жизнь #сельское хозяйство

распечатать


Происшествия 8

Иностранец, угрожавший посетителям благовещенского бара винтовкой, проведёт больше года в колонии
Общество 5

Благовещенск украшают ледовыми скульптурами
Общество 1

Амурская прокуратура добилась пожизненного обеспечения детей-инвалидов дорогостоящим лекарством
Общество 5

В Росстате рассказали, как отличить настоящих переписчиков

Комментарии
Показать все (2)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    29 минут назад

    давно пора

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    25 минут назад

    Пару лет назад слышал уже что-то подобное «Одними помидорами вы не отделаетесь».

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь