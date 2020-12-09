В Россию запретили ввозить помидоры и яблоки из Азербайджана

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Временные ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджанской республики на территорию Российской Федерации вводит Россельхознадзор. Иностранные поставщики систематически отправляют в Россию грузы с карантинными объектами.

Только в период с 22 октября зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов: южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки в томатах и яблоках.

Россельхознадзор принял решение с 10 декабря запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения. До этого агентство продовольственной безопасности Азербайджанской республики неоднократно информировали о систематических случаях выявления карантинных объектов в подкарантинной продукции, поставляемой на территорию Российской Федерации, сообщает официальный сайт Россельхознадзора.