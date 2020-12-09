Викторина про кино и музыку #7 (видео)

Сегодня в «Это звоночек» #7 мы пригласили графического дизайнера, риелтора, владельца сети магазинов корейской косметики и мейкап-стилиста. Объединяет их одно – они очень весёлые девушки.

Если вы смотрите это видео и не знаете его названия, то «Это звоночек». Именно так называется шоу, где две пары знакомых или незнакомых людей встречаются для того, чтобы ответить на наши фото-, аудио- или видеовопросы.

Для того чтобы дать ответ, участнику нужно нажать на звоночек.

За каждый правильный ответ игрок получает один балл.