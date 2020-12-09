Выбор читателей за 8 декабря
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 8 декабря.
У артиста Александра Морозова нашлась внебрачная дочь
У 47-летнего артиста программы «Кривое зеркало» Александра Морозова нашлась внебрачная дочь. 26-летняя Анастасия заявила в шоу Андрея Малахова, что её отец — знаменитый юморист, сообщают Вести.ru.
Мэрия Благовещенска упорядочит стихийный рынок дров у ВДНХ
Во время прямой линии 3 декабря в Instagram с мэром Благовещенска Олегом Имамеевым горожане пожаловались на стихийный рынок дров на парковке, расположенной возле ВДНХ в районе улиц Театральной и Рабочей. Грузовые автомобили заняли всё место, жителям и гостям города негде припарковаться, сообщили мэру благовещенцы.
В Приморье сверстницы избили 13-летнюю девочку и выложили видео в Instagram
В посёлке Заводской в Приморье 13-летние школьницы избили сверстницу и выложили видео в Instagram. Сотрудники полиции установили участниц инцидента, подростков опрашивают и устанавливают обстоятельства происшествия.
В Индии зафиксирована вспышка новой неизвестной болезни
В Индии в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш выявлена вспышка новой неизвестной болезни. В местный госпиталь первые больные начали поступать 5 декабря. У всех местных жителей наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.
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