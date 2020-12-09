Выбор читателей за 8 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 8 декабря.

У 47-летнего артиста программы «Кривое зеркало» Александра Морозова нашлась внебрачная дочь. 26-летняя Анастасия заявила в шоу Андрея Малахова, что её отец — знаменитый юморист, сообщают Вести.ru.

Во время прямой линии 3 декабря в Instagram с мэром Благовещенска Олегом Имамеевым горожане пожаловались на стихийный рынок дров на парковке, расположенной возле ВДНХ в районе улиц Театральной и Рабочей. Грузовые автомобили заняли всё место, жителям и гостям города негде припарковаться, сообщили мэру благовещенцы.

В посёлке Заводской в Приморье 13-летние школьницы избили сверстницу и выложили видео в Instagram. Сотрудники полиции установили участниц инцидента, подростков опрашивают и устанавливают обстоятельства происшествия.

В Индии в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш выявлена вспышка новой неизвестной болезни. В местный госпиталь первые больные начали поступать 5 декабря. У всех местных жителей наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.