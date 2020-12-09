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сегодня, 10:01 0

Около тысячи амурчан примут участие в исследованиях иммунитета к COVID-19

С 14 по 18 декабря в Приамурье пройдёт III этап тестирования жителей на антитела к коронавирусу. Добровольцы, прошедшие I и II этап, получили приглашения по электронной почте. Своё участие уже подтвердили более тысячи волонтёров, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве предупреждают, добровольцы с подтверждённым диагнозом COVID-19 или те, кто находятся на самоизоляции по контакту, не смогут принимать участие в исследовании.

Первый этап исследований завершился 7 августа, в нём приняли участие около 5 000 человек. Максимальные показатели оказались в Свободном — 56,5 %, Тынде — 52,1 %, Белогорске — 51,5 % и в Благовещенске — 42,4 %.

Второй этап проходил в области с 5 по 9 октября. В нём принимали участие те, кто прошёл первый этап тестирования.

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#коронавирус #здоровье

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