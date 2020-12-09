Минобрнауки Приамурья создаст региональный совет по качеству образования

В России создадут карту субъектов по качеству образования. На ней будет видно, какие регионы используют успешные механизмы повышения качества, а какие — отстают. В Амурской области для мониторинга пробелов в знаниях школьников создадут региональный совет по качеству образования.

— Главная задача — повышение качества образования. Нужно указать педагогам на упущения в знаниях детей, которые можно вовремя обнаружить и устранить. Проблемы с качеством образования в школах связаны с дистанционным обучением, отдаленностью территорий, нехваткой кадров или оснащения. А некачественное образование негативно влияет на успешность ребёнка, — сказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Она добавила, что задача директора — организовывать работу школьных методических объединений. На них необходимо обсуждать ошибки, способы их устранения, а также решать вопросы переподготовки кадров и формировать наставничество с опытными педагогами.

— На муниципальном уровне такую же работу нужно организовать с сотрудниками областного института развития образования и преподавателями вузов, — отметили в пресс-службе минобрнауки области.

Напомним, что для повышения качества образования по проекту «Земский учитель» в амурские школы приняли 47 педагогов. А массового перехода школьников Приамурья на дистанционное обучение не будет. Кроме того, в связи с эпидобстановкой амурские школьники напишут итоговое сочинение в апреле 2021 года.