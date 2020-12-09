Жители Приморья организовали операцию по спасению гималайского медведя-сироты

Новый дом для гималайского медведя, который остался без хозяина, будут строить в уникальном приюте для «домашних» медведей «Кипарисово» в Приморье.

— Мишку зовут Артём, ему 8 лет. Ещё в прошлом году к нам обращался его хозяин, который когда-то спас жизнь медвежонку. Недавно хозяина не стало. Теперь, получается, Артём двойной сирота. Мы не можем остаться равнодушными и готовы забрать Артёма в приют медведей «Кипарисово», — сообщается в социальных сетях приюта.

Об истории сиротства Артёма толком ничего не известно. Вероятнее всего, он остался без родителей по вине браконьеров. По документам Артём изъят департаментом охотнадзора и находится под опекой родственников бывшего хозяина. Представители охотнадзора попросили «Кипарисово» приютить сироту. Местные зоозащитники открыли благотворительный сбор на строительство нового вольера, уже собрано 138 тысяч из необходимых 309 тысяч рублей. Сотрудники приюта уже закупили трубы, брусья, прутья и сваи, необходимые для первого этапа постройки.

«Интерфакс» сообщает, что строительство приюта «Кипарисово» началось весной 2019 года. Это первый и единственный в России приют для медведей, которые привыкли жить рядом с человеком. В приюте живут медведи, которые раньше жили в маленьких клетках без каких-либо разрешений. В приюте животные обитают на закрытой природной территории с лесом, полем и водоёмом. Специалисты обеспечивают им правильное питание и ветеринарный осмотр.