Российские банки запустят сервис против телефонных мошенников

Тестировать специальную программу начали еще год назад, её разработали на основе шведского программного обеспечения компании Hexagon. В тестировании принимали участие крупнейшие банки и сотовые операторы страны. Сейчас сервис уже запустили в «Тинькофф», позже к нему присоединятся ВТБ и Сбербанк.

Специалисты предупреждают, сервис не панацея от мошенников, и призывают быть внимательными.

Тем временем, мошенники продолжают совершать кражи с помощью интернета и мобильной связи. Так, за два дня амурчане пополнили счета мошенников на 9,5 миллиона рублей.