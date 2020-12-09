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сегодня, 08:28 0

Российские банки запустят сервис против телефонных мошенников

Российские банки запустят сервис против телефонных мошенников
Фото: pixabay.com

Крупнейшие банки и операторы связи совместно запустят сервис против телефонных мошенников. Новый проект, в частности, будет бороться с подменой номеров злоумышленниками, рассказали в РБК с ссылкой на банковские пресс-службы.

Тестировать специальную программу начали еще год назад, её разработали на основе шведского программного обеспечения компании Hexagon. В тестировании принимали участие крупнейшие банки и сотовые операторы страны. Сейчас сервис уже запустили в «Тинькофф», позже к нему присоединятся ВТБ и Сбербанк.

Специалисты предупреждают, сервис не панацея от мошенников, и призывают быть внимательными.

Тем временем, мошенники продолжают совершать кражи с помощью интернета и мобильной связи. Так, за два дня амурчане пополнили счета мошенников на 9,5 миллиона рублей.

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#финансы

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