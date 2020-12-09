В Приамурье на некоторые детские пособия можно подать заявления и в МФЦ

В Приамурье на этой неделе в многофункциональных центрах начали приём заявлений о назначении пособий на детей. В частности, это ежемесячные выплаты на первого ребёнка от рождения до трёх лет, а также единовременная выплата при рождении первого ребёнка. Раньше такие выплаты можно было оформить только в соцзащите.

— Форма заявления на выплаты при рождении ребёнка стала единой. Теперь можно заполнить одно заявление сразу на все выплаты при рождении ребёнка и приложить к нему необходимые документы, — сообщает пресс-служба минсоцзащиты области.

Напомним, что средний размер выплаты за рождение первого ребёнка в РФ составил 11 882 рубля. В Приамурье на детей от 3 до 7 лет ежемесячно будут давать по шесть тысяч рублей. Также в России для медиков, переезжающих в закрытые посёлки ДВ и Крайнего Севера, увеличили компенсации.