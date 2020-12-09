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Гороскоп на 9 декабря: к Близнецам проявят интерес, а Дев ожидают сюрпризы в семейной жизни

Гороскоп на 9 декабря: к Близнецам проявят интерес, а Дев ожидают сюрпризы в семейной жизни

Восход Солнца: 08:17
Заход Солнца: 16:26
Солнце в Стрельце.

Овен. Благоприятное время для новых начинаний, хорошо пойдет как деловое, так и личное общение.

Телец. Не лучшее время для процедур, которые касаются волос.

Близнецы. Сегодня одинокие представители знака могут почувствовать, что кто-то из ближайшего окружения проявляет к ним определённый интерес.

Рак. Не откладывайте самые важные дела на потом, у вас уже достаточно квалификации для успешного завершения проекта.

Лев. Ваш энергетический потенциал находится на высоком уровне, но не стоит бросаться в омут с головой, не определив конкретный план действий на будущее.

Дева. Звезды не обещают Деве лёгких путей и денег, поэтому совершать легкомысленные поступки не следует. В семейной жизни вас ожидают, как приятные, так и негативные сюрпризы.

Весы. Если вы находитесь в творческом кризисе и нуждаетесь в новых идеях, попробуйте изменить незначительные детали в своей жизни, это поможет посмотреть на мир иначе.

Скорпион. Основные события этого дня могут быть связаны с местом работы. Займитесь текущими делами, сегодня у вас будет возможность закончить их оперативно и насладиться результатом.

Стрелец. Не верьте людям, которые просят о помощи, если недостаточно хорошо их знаете.

Козерог. Оставьте все, как есть, тогда не ошибётесь. Козерог легко справится с проблемами дома и на работе. Даже если сделать это будет психологически сложно, вы все равно найдете в себе долю оптимизма.

Водолей. Расположение планет направляет энергию Водолея на экстраординарные идеи, поступки, планы.

Рыбы. Много забот ляжет на ваши плечи, разобраться с ними удастся не скоро. Любым способом избегайте конфликтов и выяснения отношений.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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#гороскоп #гороскоп на день

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