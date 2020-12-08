Иностранец, угрожавший посетителям благовещенского бара винтовкой, проведёт больше года в колонии

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина среднеазиатской страны, которого обвиняют в хулиганстве.

В декабре 2019 года иностранец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с мужчиной у входа в бар. Оппоненты обругали друг друга нецензурной бранью.

После этого заграничный гость принёс в бар пневматическую винтовку, направил её в сторону посетителей заведения и пообещал выстрелить. При этом мужчина кричал о своей ненависти к русским. Затем он несколько раз ударил своего недавнего обидчика и убежал.

На суде мужчина полностью признал вину. Суд назначил дебоширу наказание на срок один год и пять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает Благовещенский городской суд.