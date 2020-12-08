В России подорожали градусники, пустырник и аспирин

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За последний месяц цены на лекарства по всей стране выросли более, чем на один процент. В Минздраве это связывают, в том числе, и с повышением стоимости импортного сырья для лекарств.

Медицинские ртутные термометры в России в ноябре 2020 года подорожали на 7,6 процента по сравнению с сентябрем. В ноябре также увеличились цены на линекс (на 4,6 процента), бромгексин (на 3,4 процента), поливитамины с макро- и микроэлементами (на 2,6 процента), ацетилсалициловую кислоту (отечественный аспирин, на 2,4 процента), на амоксициллин (на 2,1 процента), настойку пустырника (на 1,9 процента).

— На ценообразование указанных препаратов влияет, в первую очередь, повышение курсовой стоимости импортного сырья, а также готовых форм, ввозимых из-за рубежа. Рост цен на ртутные термометры связан с повышенным спросом в условиях пандемии и сезонной заболеваемости ОРВИ и, видимо, с тем, что наиболее дешевые ртутные градусники перестали выпускать ещё в прошлом году. Связано это с участием России в программе Всемирной организации здравоохранения по отказу производства приборов, содержащих ртуть, — сообщает пресс-служба Минздрава России.

В ведомстве отмечают, что министерство здравоохранения РФ не регулирует цены на препараты, не входящие в перечень жизненно важных лекарственных препаратов.

Использованные упаковки от таблеток, кстати, благовещенцам предлагают больше не выбрасывать. Волонтёры из Амурской экологической организации будут собирать их для вторпереработки.