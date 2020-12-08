Звезде «Аншлага» Светлане Рожковой врачи поставили смертельный диагноз

В передаче «Звезды сошлись» Рожкова рассказала, что два года назад у неё обнаружили смертельное заболевание — цирроз печени предпоследней стадии.

По её словам, люди привыкли думать, что цирроз печени возникает от частого приёма алкоголя. Но с ним у артистки не заладилось ещё с молодости. Она вспомнила, что в юности потеряла сознание, выпив рюмку.

Причиной страшного диагноза стал аутоиммунный гепатит, который обострился у Рожковой на фоне стресса. Несколько лет назад на руках у Светланы скончался отец.

Как пишет «Комсомольская правда», артистка продолжает бороться. Она следует всем предписаниям медиков, тщательно следит за питанием, ходит по пять километров в день.

Как говорит Рожкова, она стала больше внимания уделять себе и семье: мужу, детям, родителям. Она старается находить время, чтобы жить, потому что раньше думала только о работе.

Светлану во всем поддерживают близкие — муж Юрий и дочки Яна и Варвара.

Звезда «Аншлага» поблагодарила неравнодушных людей, которые помогают ей бороться с недугом.