В Приамурье 108 миллионов рублей хотят потратить на ремонт и приобретение компьютерных томографов

Правительство области подготовило поправки к проекту закона Амурской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Чиновники планируют потратить 1,7 миллиарда рублей на строительство и капитальный ремонт больниц, школ и детсадов. Два миллиарда рублей пойдёт на борьбу с коронавирусом.

Общий доход областного бюджета в 2021 году вырастет за счёт трансфертов из Москвы на 6,7 миллиардов рублей и составит 84,4 миллиарда рублей. Общая сумма безвозмездных поступлений составит в 2021 году 27,2 миллиарда рублей.

Эти деньги решили направить на завершение строительства школы на 165 мест в Экимчане, на это потратят 313 миллионов рублей. Еще 608 миллионов рублей предусмотрено на строительство школы на 1500 мест в городе Благовещенске.

Ко второму чтению областного бюджета на 1,2 миллиарда рублей возросли траты на здравоохранение. Дополнительные 634 миллиона рублей область получит благодаря участию в программе по модернизации первичного звена здравоохранения.

На приобретение машин скорой помощи хотят потратить 101 миллион рублей, на лекарства для больных онкологией 150 миллионов рублей, на ремонт и покупку компьютерных томографов 108 миллионов рублей. Как раньше сообщал губернатор Приамурья, в области работают 25 томографов: 6 в частных клиниках, 19 — в государственных. Причем 2 из этих 19 аппаратов, в Белогорске и Тынде, необходимо списывать, они выработали ресурс. Спрос на томографы высокий, тем не менее, областное правительство планирует купить их в первом квартале года.

Потратят больше, чем планировали, и на меры социальной поддержки населения. 1,6 миллиарда рублей пойдёт на ежемесячные выплаты детям от трех до семи лет, 105 миллионов рублей на обеспечение жильем многодетных семей, проживающих в зоне БАМа, закладывается ежегодно. Дополнительные 200 миллионов рублей направят на региональные социальные доплаты к пенсии. На приобретение жилищных сертификатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируют выделить 64 миллиона рублей. На обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов и членов их семей увеличены ассигнования на 7,5 миллионов рублей.

Окончательное решение по распределению средств будут принимать депутаты Законодательного Собрания Приамурья, сообщает пресс-служба правительства области.