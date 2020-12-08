В Приамурье охотинспекторы получат новую технику

В управление по охране животного мира Приамурья поступили три УАЗа и снегоболотоход. На них потратили семь миллионов рублей из областного бюджета. Скоро автомобили поставят на учёт и распределят по районам, сообщает пресс-служба правительства области.

— Вездеход отправится в район с труднодоступной местностью. Сейчас браконьеры передвигаются на мощной технике, поэтому новый вездеход станет для них неприятным сюрпризом. Он облегчит задачу инспекторов охотнадзора по выявлению нарушений и преследованию браконьеров, — рассказал замначальника управления по охране животного мира Приамурья Иван Болотский.

Однако современной техники по-прежнему недостаточно. Старую технику с баланса не снимают, её ремонтируют и передают в территории с нехваткой транспорта.

Напомним, в этом январе управление впервые за пять лет получило новые УАЗы. А в декабре троих шимановцев задержали во время браконьерской охоты на косуль с лампой-фарой. Кроме того, в начале ноября в Мазановском районе браконьеры с тепловизором застрелили рысь.