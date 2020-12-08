Хабаровчане попытались незаконно продать почти 200 литров чёрной икры

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В Хабаровском крае группа местных жителей хотели продать 197 литров чёрной икры. Фигурантами уголовного дела стали пять человек. Их обвинили в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов.

По версии следствия, трое жителей Хабаровского края, которым помогали два знакомых из Краснодарского края, приобрели в Комсомольске-на-Амуре чёрную икру. Они расфасовали деликатес в 394 ёмкости по 0,5 литра. После покупки подельники хранили её до октября 2020 года, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте.

Икру они собирались передать в Краснодарский край через Хабаровск. Но незаконную партию морепродуктов изъяла полиция. Четверо из пяти обвиняемых заключены под стражу. Расследование дела продолжается.