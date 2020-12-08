В селе под Благовещенском из-за затопления дороги ввели режим ЧС

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Жители улицы Первомайской в селе Чигири обращались в редакцию Амур.инфо в конце ноября. Тогда они рассказали, что каждое лето уже традиционно их улица оказывается затопленной. Но, если раньше проблему как-то решали, в этом году добиться нормальной дороги жители не могли даже с наступлением минусовых температур.

Дорогу в селе продолжало затапливать. Накануне на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Благовещенского района было принято решение о введении в селе режима ЧС.

— 7 декабря 2020 года в зале заседаний районной администрации состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Благовещенского района. В рамках мероприятия был рассмотрен вопрос, касающийся сложившейся ситуации с выходом грунтовых вод на дорожное покрытие улиц Центральной, Заречной, Высокой и Первомайской села Чигири. В результате рассмотрения представленных документов принято решение о введении режима ЧС на территории села Чигири с последующей организацией работ по ликвидации наледи на вышеуказанных улицах и приведения дорожного покрытия в нормативное состояние, — сообщает в своём инстаграм-аккаунте администрация Благовещенского района.