Благовещенск украшают ледовыми скульптурами

В Благовещенске к Новому году установят около 60 ледовых скульптур. Фигуры с подсветкой поставят в парке Дружбы и в сквере возле торгового центра «От и До» в микрорайоне, на площади Ленина, на набережной, на кольцевых развязках.

В этом году большая часть ледовых скульптур посвящена студии «Союзмультфильм», которой в 2021 году исполнится 85 лет. С Новым годом благовещенцев поздравят персонажи мультфильмов «Чебурашка и крокодил Гена», «Бобик в гостях у Барбоса», «Простоквашино», «Винни-Пух», «Котёнок по имени Гав», «Вовка в Тридевятом царстве», «Ну, погоди!».

Десять фигур оформят в виде фотозон: их сделают аркообразными или в виде ледяных скамеек, чтобы все желающие могли сфотографироваться с фигурой, не повредив её.

Эскизы для ледовых фигур и для горок разработал благовещенский скульптор Алексей Сидоров. Лёд для скульптур привезли с Владимировских озёр.

На главной площади города кроме сказочных персонажей установят появятся ледовые надписи «Поздравляем!» и «С Новым годом!». Кольцевую развязку по улице Театральной уже украсили ледяной надписью «2021». По окружности кольцевой развязки на улице Калинина сейчас возводят 12 фигур в виде животных восточного гороскопа.

— Если говорить о новшествах, то в этом году фигуры и горки разбросаны практически по всему городу. Кстати, что касается горок, уже сегодня планируем приступить к первой, она будет на набережной. Полностью завершить работы должны к 25 декабря. Несколько последних дней оставим на доработку деталей. Можно сказать, что пока ледовые фигуры незавершенные. Если сейчас всё проработать, то солнце их «съест». Поэтому последние два дня выделяем себе на мелкие недоделки, — рассказал Алексей Сидоров, автор скульптур.

Благовещенцы уже успели обклеить новогодние скульптуры монетами. Это происходит каждый год и, по словам скульптора, портит внешний вид и образ новогоднего города, сообщает мэрия.