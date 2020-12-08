В Приамурье в 2020 году лесхозы восстановили леса на 38 процентов сверх плана

— Основная цель нацпроекта — установить баланс использования и воспроизводства лесов. В этом году лесхозы выполнили план на 138,4 процента. Такой результат достигнут даже несмотря на то, что участки восстановления насаждений затопил тропический ливень, — рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

В этом году министерству выделили 180 миллионов рублей. Из них на восстановление лесов направили 86 миллионов рублей. На эти средства более чем на четырёх тысячах гектаров высадили 12 миллионов сеянцев сосны, лиственницы и кедра. Вырастили почти 13 миллионов сеянцев с открытой и закрытой корневой системой. Кроме того, заготовили 1,7 тонн семян лесных растений, что на 0,6 тонн больше запланированного.

Более 94 миллионов рублей направили на приобретение техники и оборудования. В этом году на эти деньги купили 78 единиц лесопожарного оборудования и 13 автомобилей: УАЗ, УРАЛ, седельные тягачи, а также лесопожарный трактор. Для восстановления леса купили 12 тракторов и 8 машин, среди которых культиваторы, бороны, кусторез и плуг.

В 2021 году Приамурье продолжит участие в региональном проекте «Сохранения лесов» нацпроекта «Экология». На эти цели выделят почти 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба минлесхоза Амурской области.

Напомним, что губернатор поручил минлесхозу области найти новые участки для восстановления лесов. В этом году в Приамурье заготовили почти 40 тысяч кубометров леса для продажи. А вот контроль за незаконной вырубкой ужесточили ещё в декабре 2019 года. За незаконную рубку положен штраф от трёх до четырёх тысяч рублей и компенсация ущерба лесному фонду.